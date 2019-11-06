RU  UA

Лайм

Нет теплых отношений: бывшая жена Потапа рассказала, как их сын общается с Каменских

А вот папа - частый гость в их доме

среда, 6 ноября 2019, 16:48
читати статтю українською

Бывшая супруга Потапа, со-продюсер MOZGI Entertainment Ирина Горовая откровенно рассказала об отношениях их 11-летнего сына Андрея с новой женой рэпера, певицей Настей Каменских.

Так, в программе "Життя відомих людей" Ирина призналась, что у них нет теплых отношений. А вот папа - частый гость в их доме. Потап ходит с сыном играть в футбол, баскетбол и в кино.

"Не очень они общаются. У них нет каких-то взаимоотношений, больше Леша приезжает. Но если мы где-то пересекаемся, то: "Привет, пока". Они могут поговорить, нет отрицалово, но и нет теплых отношений, мы не одна большая семья", - рассказала Ирина.

Напомним, что Ирина Горовая и Алексей Потапенко (Потап) прожили в браке 15 лет. В конце 2016 года супруги объявили о разводе. У Алексея и Ирины есть общий сын Андрей, также они вместе воспитывали дочь Горовой от ее первого мужа - 22-летнюю Наталью.

  • Украинские артисты Настя Каменских и Потап (Алексей Потапенко) официально зарегистрировали свои отношения задолго до свадьбы, которая отгремела под Киевом 23 мая. В распоряжении the Lime оказался документ, согласно которому влюбленные поженились почти год назад.
  • Позже Потап дал совет, как сделать так, чтобы быт не убил любовь и не испортил романтику в отношениях. А также рассказал, какая Настя Каменских хозяйка.

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал TheLime, чтобы ничего не пропустить.

Новости партнеров

Читайте также

Во Франции госпитализировали актрису Катрин Денев: что известно о ее состоянии

Легендарная французская актриса Катрин Денев перенесла ишемический инсульт.

Экс-солистка "ВИА Гры" впервые рассказала о добровольном лечении в психиатрической клинике

Благодаря горькому опыту певица научилась быть "обычной" женщиной

Недостойна славы: Эмма Уотсон рассказала, зачем ходила к психотерапевту

Интервью Эммы Уотсон 2019 - актриса Гарри Поттера рассказала о проблемах детской славы

Новости партнеров

Загрузка...

Интервью

Дэнни Трехо

Я рисковал провести остаток жизни за решеткой. Тогда я заключил сделку с Богом - Дэнни Трехо

Роуз Макгоуэн

В Украине со мной очень человечны, и я ценю это - звезда "Зачарованных" Роуз Макгоуэн

Эктор Хименес-Браво

"Украина открыта для бизнеса" - я очень смеялся, когда увидел эту рекламу - Эктор Хименес-Браво

Джамала

Не хочу, чтобы кто-то спекулировал на истории моей семьи, моего народа
Все интервью
подняться наверх
События
    Звезды
      Скандал
        Мода
          Красота
            Афиша
              Кино
                Lifestyle
                  Путешествия
                    Гороскоп

                      © 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

                      Разработка сайта: