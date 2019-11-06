Нет теплых отношений: бывшая жена Потапа рассказала, как их сын общается с Каменских

Бывшая супруга Потапа, со-продюсер MOZGI Entertainment Ирина Горовая откровенно рассказала об отношениях их 11-летнего сына Андрея с новой женой рэпера, певицей Настей Каменских.

Так, в программе "Життя відомих людей" Ирина призналась, что у них нет теплых отношений. А вот папа - частый гость в их доме. Потап ходит с сыном играть в футбол, баскетбол и в кино.

"Не очень они общаются. У них нет каких-то взаимоотношений, больше Леша приезжает. Но если мы где-то пересекаемся, то: "Привет, пока". Они могут поговорить, нет отрицалово, но и нет теплых отношений, мы не одна большая семья", - рассказала Ирина.

Напомним, что Ирина Горовая и Алексей Потапенко (Потап) прожили в браке 15 лет. В конце 2016 года супруги объявили о разводе. У Алексея и Ирины есть общий сын Андрей, также они вместе воспитывали дочь Горовой от ее первого мужа - 22-летнюю Наталью.

Украинские артисты Настя Каменских и Потап (Алексей Потапенко) официально зарегистрировали свои отношения задолго до свадьбы, которая отгремела под Киевом 23 мая. В распоряжении the Lime оказался документ, согласно которому влюбленные поженились почти год назад.

Позже Потап дал совет, как сделать так, чтобы быт не убил любовь и не испортил романтику в отношениях. А также рассказал, какая Настя Каменских хозяйка.

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