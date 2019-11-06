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СМИ сообщили о беременности молодой супруги 70-летнего Ричарда Гира

Говорят, малыш должен родиться следующей весной

среда, 6 ноября 2019, 09:48
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СМИ облетела новость, что 70-летний голливудский актер Ричард Гир и его 36-летняя жена Алехандра Сильва снова станут родителями.

О беременности Алехандры сообщило испанское издание HOLA, которое первым опубликовало новости о первом совместном ребенке супругов, появившемся на свет в феврале этого года.

Сама пара пока не подтвердила и не опровергла эту информацию, однако инсайдер утверждает, что малыш должен родиться следующей весной.

Со своей нынешней женой 70-летняя звезда фильмов "Красотка" и "Хатико" познакомился несколько лет назад. В апреле 2018 года влюбленные поженились. Церемония прошла в Испании, а спустя месяц супруги организовали праздник для друзей в пригороде Нью-Йорка.

В феврале 2019-го Алехандра родила актеру сына Александра. На испанский манер имя произносится как Алехандро (в честь матери).

До встречи с Сильвой Гир дважды был женат. Сначала он состоял в браке с супермоделью Синди Кроуфорд, а затем - с актрисой и моделью Кэри Лоуэлл, которая подарила ему сына Гомера. Сейчас парню 19 лет.

  • 61-летний американский актер Алек Болдуин и его 35-летняя супруга Хилария готовятся снова стать родителями. Новость о беременности жены звезды Голливуда появилась спустя полгода после известий о потере ребенка.
  • Австралийская певица Натали Имбрулья поделилась с поклонниками радостной новостью - она впервые стала мамой.

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