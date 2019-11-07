Дженнифер Энистон призналась, зачем на самом деле завела свой популярный Instagram

Дженнифер Энистон завела аккаунт в Instagram в середине октября, и уже через пару недель количество ее подписчиков достигло 18,6 миллионов. Но в интервью The Guardian актриса призналась, что появилась в соцсетях с прозаичной целью - прорекламировать свое новое шоу на Apple TV.
Энистон играет главную роль вместе с Риз Уизерспун в сериале "Утреннее шоу", который вышел 1 ноября на новом сервисе Apple TV. С помощью социальных сетей 50-летняя актриса хотела помочь в его продвижении.
Кроме того, Энистон пришла в Instagram, чтобы еще лучше контролировать, какие части ее жизни будут обнародованы, а какие останутся личными.
"Люди и так все время копаются в моем нижнем белье. И я хочу, чтобы они перестали это делать. Но теперь я могу решить, какую пару [трусиков] им показать", - пошутила актриса.
Энистон дебютировала в Instagram 15 октября, и тут же установила мировой рекорд Гиннесса, набрав 1 миллион подписчиков всего за 5 часов и 16 минут.
- Недавно Дженнифер Энистон откровенно рассказала о личной жизни и призналась, что больше всего ненавидит в свиданиях.
- Также звезда сериала "Друзья" призналась, что в начале карьеры ей пришлось сбросить почти 15 килограммов. Актрису считали слишком тяжелой для Голливуда.
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