Сегодня родится наш маленький Сережа: Бабкин забавно поздравил себя с днем рождения

7 ноября день рождения отмечает украинский музыкант, автор и исполнитель собственных песен, участник группы "5’nizza" Сергей Бабкин. Артисту исполняется 41 год.

По случаю праздника именинник посвятил себе пост. Он опубликовал коллаж из своих снимков, сделанных в разные годы, и написал: "Сегодня в 12.45 родится наш маленький Сережа!".

Поклонники присоединились к поздравлениям своему кумиру. "Всех благ хороший человек", "С днем рождения! Как хорошо, что Вы - есть!", "С днем рождения, Вы гордость Харькова и всей страны", "С Днем рождения мистер позитив Сережа Бабкин", - пишут фанаты.

По словам Сергея, раньше он любил шумно праздновать, а сейчас 7 ноября для него - обычный день.

"До 30 лет я любил отмечать день рождения, праздновать всячески в разных компаниях. А с 30 перестал. Перестал относиться к этому дню как к особенному дню в году. Поэтому ничего не делаю, чтобы его отмечать, но все происходит само собой", - рассказывал Бабкин.

Ранее Сергей Бабкин во время своего концерта в Киеве подготовил зрителям настоящий сюрприз - дуэт со своей любимой женой Снежаной. Для танцовщицы это был дебют на музыкальной сцене.

Также смотрите на The Lime клип Сергея Бабкина на песню "Єви і Адами", в котором музыкант снялся вместе с супругой Снежаной.

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