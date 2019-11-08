Переоценил всю жизнь: Дзидзьо раскрыл подробности полета на неисправном самолете

Фронтмен украинской группы DZIDZIO Михаил Хома, который недавно попал на аварийный рейс, раскрыл подробности инцидента.

Так, в программе "Зірковий шлях" певец рассказал, что происходило на борту самолета, а также признался, что чувствовал в тот момент.

"Мы не понимали, что происходит – свет не включается, проблемы с мотором, почему он не садится. Затем мы осознали, что надо было горючее сбросить, чтобы обратно садиться. Одним словом, я переоценил всю жизнь и понял, кому я не уделял много внимания, кому нужно давать его больше. Так что жизнь слишком коротка и не надо спешить. В самолете я подумал, что нужно просто спешить жить и уделять друг другу внимание", - рассказал Дзидзьо.

Напомним, что на днях музыкант возвращался из Вены (Австрия) в Киев. Через 15 минут полета выяснилось, что самолет неисправен. Тогда пилот принял решение совершить аварийную посадку в венском аэропорту.

Ранее канадский актер Киану Ривз, наиболее известный по фильму "Матрица", попал на аварийный рейс. Самолет, на котором находился звезда Голливуда, совершил вынужденную посадку.

Актриса Кортни Кокс рассказала подробности аварийной посадки самолета во время девичника Дженнифер Энистон. Звезда поделилась, что из-за неисправности их самолета пришлось совершить аварийную посадку.

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