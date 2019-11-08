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Переоценил всю жизнь: Дзидзьо раскрыл подробности полета на неисправном самолете

Перед глазами музыканта пронеслась вся жизнь

пятница, 8 ноября 2019, 17:06
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Фронтмен украинской группы DZIDZIO Михаил Хома, который недавно попал на аварийный рейс, раскрыл подробности инцидента.

Так, в программе "Зірковий шлях" певец рассказал, что происходило на борту самолета, а также признался, что чувствовал в тот момент.

"Мы не понимали, что происходит – свет не включается, проблемы с мотором, почему он не садится. Затем мы осознали, что надо было горючее сбросить, чтобы обратно садиться. Одним словом, я переоценил всю жизнь и понял, кому я не уделял много внимания, кому нужно давать его больше. Так что жизнь слишком коротка и не надо спешить. В самолете я подумал, что нужно просто спешить жить и уделять друг другу внимание", - рассказал Дзидзьо.

Напомним, что на днях музыкант возвращался из Вены (Австрия) в Киев. Через 15 минут полета выяснилось, что самолет неисправен. Тогда пилот принял решение совершить аварийную посадку в венском аэропорту.

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