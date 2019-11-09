Это было мое решение: Ефросинина рассказала, почему отказалась от партнерских родов

Украинская телеведущая Маша Ефросинина рассказала, что была против партнерских родов. Знаменитость не хотела, чтобы муж присутствовал при рождении их детей, поскольку хотела справиться с этим сама.

Об этом Ефросинина упомянула в своем YouTube-проекте "Экзамен", в котором обменялась вопросами с актером и худруком юмористической студии "Дизель Шоу" Егором Крутоголовым.

"Муж действует на меня очень расслабляюще. А я понимала, что рождение ребенка для женщины - это большой труд. И я понимала, что если Тимур будет в родзале - я расклеюсь, а мне надо собраться и сделать все возможное для себя и для ребенка. Поэтому это было мое решение", - объяснила Маша.

"Я могу при нем расплакаться, раскиснуть, а я понимала, что у меня очень крупные детки были, 4 и 5 кг, поэтому мне надо справиться", - добавила Ефросинина.

Напомним, что Маша Ефросинина и ее супруг Тимур Хромаев воспитывают двоих детей - 15-летнюю дочь Нану и 5-летнего сына Александра.

Ранее Маша Ефросинина рассказала, как они с мужем узнали о ее бесплодии. По словам телеведущей, которая сегодня воспитывает двух своих детей, в трудный момент ее очень поддерживал супруг.

Украинская телеведущая Маша Ефросинина до брака с мужем столкнулась с насилием в отношениях. Она не терпела избиения, а была жертвой психологического унижения.

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