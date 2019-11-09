Красавица-жена и двое детей: Сергей Притула показал свою семью

Украинский телеведущий и волонтер Сергей Притула нечасто балует поклонников семейными снимками. Однако на этот раз шоумен решил сделать исключение.

На своей странице в Facebook комик опубликовал фото, на котором запечатлен с женой Екатериной и двумя детьми - двухлетней Соломией и старшим сыном Дмитрием. Свою публикацию Сергей приурочил к годовщине своего проживания в столице - ровно 14 лет назад Притула переехал из Тернополя в Киев.

Всего за пару часов публикация собрала 25 тысяч лайков и множество положительных откликов. Растроганные поклонники телеведущего засыпали его умиленными комментариями, восхищаясь их очаровательной семьей.

"Чудесная пара и чудесные детки", "Удивительно, но именно такой представляла я себе жену Сергея. Пусть Ангели хранят вас!", "Какая замечательная семья", "Красивое фото", "Восхитительная семья, берегите друг друга", "Прекрасная семья! А Дима, вообще, шикарный парень! Очень быстро вырос", - восхищаются фанаты под постом.

Напомним, что Сергей Притула и исполнительный продюсер "Нового канала" Екатерина Сопельник поженились летом 2015 года. Спустя два года у супругов родилась дочь Соломия.

Шоумен также воспитывает старшего сына Дмитрия от первого брака с Юлией Андрийчук.

Сергей Притула, который недавно перенес операцию на ноге, подробно рассказал, при каких обстоятельствах получил травму. Инцидент произошел в Карпатах, во время празднования его 38-летия.

Также шоумен откровенно рассказал о расставании с первой супругой. По словам Притулы, распад семьи произошел, по большей части, по его вине.

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