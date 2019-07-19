Танцевал с кумой на руках: Притула раскрыл интересные детали своей травмы

Украинский телеведущий и юморист Сергей Притула, который недавно перенес операцию на ноге, подробно рассказал, при каких обстоятельствах получил травму.

Об этом он поведал в проекте Маши Ефросининой на YouTube "Экзамен". По словам шоумена, инцидент произошел в Карпатах, во время празднования его 38-летия (видео смотрите ниже).



"Я решил устроить традиционную хорошую вечеринку. Я собрал друзей и мы в Карпатах очень весело отрывались. Съехались друзья со всей Украины: брат приехал с семьей, кумовья...очень много людей", - рассказал шоумен.

Телеведущий признался, что празднование началось с катания на квадроциклах, потом они с гостями играли в "Что? Где? Когда?", а затем перебрались к бассейну.

"У нас начинается pool party - бармены бросают шейкерами, диджей работает, все прыгают в бассейн...Все как в американских фильмах. И тут кума выносит невероятно роскошный трех-четырех ярусный торт, который она сама испекла. Я задуваю свечи, беру куму на руки, кружу, и тут я поскальзываюсь и весом своего тела падаю", - признался Притула.

Хирургического вмешательства из-за сложности травмы избежать Притуле не удалось. Согласно предварительным прогнозам врачей, в гипсе шоумену придется быть еще около двух месяцев после операции.

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