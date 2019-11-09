Ты стал моей вселенной: жена Юрия Ткача трогательно обратилась к нему в день рождения

В субботу, 9 ноября, день рождения отмечает украинский комик и участник студии "Квартал 95" Юрий Ткач - юмористу исполняется 36 лет.

По случаю праздника супруга актера написала пост, в котором трогательно обратилась к любимому. Виктория опубликовала забавное семейное фото и сопроводила его чувственными строками.

"Я люблю тебя всей душой и сердцем! Люблю тебя полностью и безоговорочно...Со всеми достоинствами и недостатками, привычками и взглядами на жизнь. Ты стал для меня по-настоящему родным человеком. Я счастлива от осознания того, что я – твоя жена", - написала она.

"Ты супер-папа (и это точно сможет подтвердить твоя маленькая копия #крошкаlizi)! Ты самый, самый муж на планете (и это я заявляю с полной уверенностью, спасибо, что ты стал моей вселенной)! И ты точно лучший сын, брат, зять. С днем рождения, мой любимый", - добавила Виктория.

К поздравлениям присоединились друзья и коллеги Юрия, в том числе Сергей и Снежана Бабкины.

"Наши Любимые!! Поздравляем вас с рождением самого невероятного и волшебного Юрия Ткача. Обожаем вас всей нашей Бабкинской душой! Любим безгранично! Будьте здоровенькими! Обняли и зацеловали!", - написала танцовщица.

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