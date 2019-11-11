Фанат подал в суд на Мадонну из-за позднего концерта

Мужчина из Флориды (США) подал в суд на Мадонну, поскольку ее концерт в Майами начнется позже, чем планировалось изначально, сообщает Page Six.

В заявлении Нейта Холландера говорится, что он купил три билета на шоу звезды 17 декабря, которое изначально было заявлено на 20:30. Но певица передвинула время начала на два часа, и он больше не хочет посещать концерт.

"Владельцы билетов должны работать и ходить в школу на следующий день, что не позволяет им посетить концерт, который заканчивается около 1:00 ночи", - говорится в иске.

Холландер, который потратил на билеты более тысячи долларов, говорит, что Мадонна нарушила контракт, а более позднее время концерта не дает ему выгодно перепродать билеты.

Разгневанный поклонник обвиняет 61-летнюю певицу в том, что она неоднократно опаздывала на другие выступления в туре "Madame X Tour", а также подает в суд на компанию Live Nation, которая организует ее концерты. Представитель Мадонны ситуацию пока не комментирует.

Недавно Мадонне пришлось перенести концерт из-за болезненной травмы. "Пришло время снять каблуки", - с грустью констатировала она.

Элтон Джон в своих мемуарах раскритиковал Мадонну из-за ее слов о Леди Гаге. Певец назвал знаменитую коллегу противной и неблагодарной.

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