Для осенних вечеров: участница "НеАнгелов" записала лирик-видео на песню "Скучаю"

Популярная украинская группа "НеАнгелы" презентовала лирик-видео на песню "Скучаю" из нового альбома "13". Композицию исполняет только Слава Каминская.

Премьера видео состоялась 12 ноября на YouTube-канале дуэта. Ролик снят в черно-белых тонах.

"Здесь всего два цвета, но вся палитра эмоций, два героя в кадре, но оба - главные, здесь все слова о любви, которая чувствуется в каждой ноте. Ничего лишнего, только Скучаю под аккомпанемент пианиста-виртуоза Евгения Хмары", - сказано в описании к видео.

Слава признается, что "Скучаю" - одна из любимых ее песен в альбоме.

"Вот бывают такие песни, в которых каждое слово – неслучайно. Я давно мечтала исполнить ее под аккомпанемент своего любимого пианиста и soulmate Евгения Хмары. И вот, случилось: симбиоз глубокого текста и нежного инструментала – новое лирик-видео на канале "НеАнгелы" для ваших осенних вечеров", - прокомментировала выход лирик-видео Каминская.

Ранее Слава Каминская встревожила поклонников, опубликовав снимок, на котором она запечатлена под капельницей. Певица сообщила, что она заболела на гастролях и с трудом выходила на сцену. А концерт в Кривом Роге отпела "из последних сил".

Также солистка "НеАнгелов" пожаловалась на преследования неизвестного мужчины. По словам Славы, сначала она не воспринимала всерьез угрозы со стороны незнакомца, но после того, как он стал ломиться в ее квартиру, решила предать огласке эту ситуацию.

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