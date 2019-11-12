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Для осенних вечеров: участница "НеАнгелов" записала лирик-видео на песню "Скучаю"

Ролик снят в черно-белых тонах

вторник, 12 ноября 2019, 17:16
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Популярная украинская группа "НеАнгелы" презентовала лирик-видео на песню "Скучаю" из нового альбома "13". Композицию исполняет только Слава Каминская.

Премьера видео состоялась 12 ноября на YouTube-канале дуэта. Ролик снят в черно-белых тонах.

"Здесь всего два цвета, но вся палитра эмоций, два героя в кадре, но оба - главные, здесь все слова о любви, которая чувствуется в каждой ноте. Ничего лишнего, только Скучаю под аккомпанемент пианиста-виртуоза Евгения Хмары", - сказано в описании к видео.

Слава признается, что "Скучаю" - одна из любимых ее песен в альбоме.

"Вот бывают такие песни, в которых каждое слово – неслучайно. Я давно мечтала исполнить ее под аккомпанемент своего любимого пианиста и soulmate Евгения Хмары. И вот, случилось: симбиоз глубокого текста и нежного инструментала – новое лирик-видео на канале "НеАнгелы" для ваших осенних вечеров", - прокомментировала выход лирик-видео Каминская.

  • Ранее Слава Каминская встревожила поклонников, опубликовав снимок, на котором она запечатлена под капельницей. Певица сообщила, что она заболела на гастролях и с трудом выходила на сцену. А концерт в Кривом Роге отпела "из последних сил".
  • Также солистка "НеАнгелов" пожаловалась на преследования неизвестного мужчины. По словам Славы, сначала она не воспринимала всерьез угрозы со стороны незнакомца, но после того, как он стал ломиться в ее квартиру, решила предать огласке эту ситуацию.

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