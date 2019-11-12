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Жена Алека Болдуина второй раз за год потеряла ребенка

Первый выкидыш случился у Хиларии Болдуин в апреле 2019 года

вторник, 12 ноября 2019, 10:28
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35-летняя Хилария Болдуин сообщила в Instagram печальную новость: через 7 месяцев после первого выкидыша она снова потеряла ребенка.

"Сегодня мы узнали, что наш ребенок скончался в 4 месяца", - заявила Хилария, которая воспитывает с мужем Алеком Болдуином четверых детей.

Женщина узнала о гибели ребенка во время обследования в понедельник 11 ноября. Пара ожидала девочку.

Несмотря на душевную боль, Хилария написала, что "хотя сейчас мы не в порядке, мы будем".

На видео в Instagram она появляется вместе со старшей дочерью, 6-летней Кармен.

"Я рассказала Кармен и записала это, чтобы отправить Алеку. Думаю, это хороший способ поделиться этим с вами тоже. Я сказала ей, что этот ребенок не родится в итоге… но мы очень постараемся подарить ей маленькую сестру в другой раз. Я действительно опустошена прямо сейчас... Я не ожидала этого, когда пошла на свое сканирование сегодня. Не знаю, что еще сказать... Я все еще в шоке, не все понимаю. Пожалуйста, давайте без папарацци, все, чего я прошу".

  • Женщина родила самых маленьких близнецов в мире - вместе братья не весили даже 1 кг. Вот, как они чувствуют себя 7 месяцев спустя.
  • Стало известно о состоянии Катрин Денев после перенесенного ишемического инсульта. Актрису спасло то, что она вовремя обратилась за помощью к медикам.

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