Стало известно о состоянии Катрин Денев после перенесенного ею инсульта

Легендарная французская актриса Катрин Денев постепенно восстанавливается после ишемического инсульта, который она перенесла несколько дней назад.

Об этом сообщает BFMTV со ссылкой на окружение 76-летней кинодивы. Отмечается, что актрисе удалось сохранить моторные функции.

"Сейчас она отдыхает, пока проводятся дополнительные обследования. Она хорошо реагирует на лечение, инсульт носит крайне ограниченный характер", - рассказал источник.

В окружении Денев отметили, что благоприятным фактором стало и то, что актриса вовремя обратилась за помощью к медикам.

Напомним, что Катрин Денев госпитализировали в ночь со вторника на среду, а 6 ноября стало известно, что актриса перенесла ишемический инсульт. По сообщениям французских СМИ, артистке стало плохо прямо на съемках фильма в Париже.

Катрин Денев прославилась на весь мир после выхода мюзикла "Шербурские зонтики". Позднее имели грандиозный успех такие фильмы, как "Отвращение", "Девушки из Рошфора", "Апрельские безумства", "Ослиная шкура", "Место преступления", "Завтрак с незнакомцем" и многие другие.

Летом этого года Денев прилетала в Украину. Катрин приняла участие в Одесском международном кинофестивале, который проходил с 12 по 20 июля.

59-летний испанский актер Антонио Бандерас рассказал о том, как сердечный приступ в 2017 году изменил его взгляды на жизнь.

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал The Lime, чтобы ничего не пропустить.