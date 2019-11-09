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Стало известно о состоянии Катрин Денев после перенесенного ею инсульта

Актриса постепенно идет на поправку

суббота, 9 ноября 2019, 14:42
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Легендарная французская актриса Катрин Денев постепенно восстанавливается после ишемического инсульта, который она перенесла несколько дней назад.

Об этом сообщает BFMTV со ссылкой на окружение 76-летней кинодивы. Отмечается, что актрисе удалось сохранить моторные функции.

"Сейчас она отдыхает, пока проводятся дополнительные обследования. Она хорошо реагирует на лечение, инсульт носит крайне ограниченный характер", - рассказал источник.

В окружении Денев отметили, что благоприятным фактором стало и то, что актриса вовремя обратилась за помощью к медикам.

Напомним, что Катрин Денев госпитализировали в ночь со вторника на среду, а 6 ноября стало известно, что актриса перенесла ишемический инсульт. По сообщениям французских СМИ, артистке стало плохо прямо на съемках фильма в Париже.

Катрин Денев прославилась на весь мир после выхода мюзикла "Шербурские зонтики". Позднее имели грандиозный успех такие фильмы, как "Отвращение", "Девушки из Рошфора", "Апрельские безумства", "Ослиная шкура", "Место преступления", "Завтрак с незнакомцем" и многие другие.

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