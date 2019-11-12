Мое чудо: Анна Ризатдинова в день рождения сына показала милое видео

Чемпионка по художественной гимнастике, участница проекта "Танці з зірками" Анна Ризатдинова публично поздравила сына с днем рождения. 12 ноября мальчику исполняется 2 года.

Звездная мама опубликовала в Instagram милое видео из личного архива и написала: "Сегодня главному мужчине в моей жизни исполняется два годика. Мое чудо, мой чемпион, мой самый любимый Ромочка сделал меня самой счастливой мамой на свете".

На кадрах ролика Анна делает зарядку вместе с малышом, которому на тот момент не было еще и годика. Кроха лежит на полу и активно двигает ручками и ножками.

Подписчики спортсменки присоединились к поздравлениям, в их числе - коллега по танцевальному шоу Владимир Остапчук. "Мои поздравления. Счастливчик, ведь ему достались такие чемпионские гены и безграничная любовь", - написал телеведущий.

Напомним, Анна Ризатдинова родила первенца в ноябре 2017 года. Позже стало известно, что отцом мальчика стал бывший народный депутат Украины Александр Онищенко, который с 2016-го скрывается от следствия.

Ранее гимнастка откровенно рассказала, почему распался их брак со скандальным олигархом. А также призналась, общается ли Онищенко со своим сыном.

Анна Ризатдинова сообщила о семейной утрате - из жизни ушел ее дедушка. О горе в семье спортсменка рассказала на своей странице в Instagram, опубликовав фото с родным человеком.

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