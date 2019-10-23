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Участница "Танців з зірками" потеряла родного человека

Анна Ризатдинова сообщила о горе в семье

среда, 23 октября 2019, 09:41
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Чемпионка по художественной гимнастике, участница проекта "Танці з зірками" Анна Ризатдинова сообщила о семейной утрате - из жизни ушел ее дедушка.

О потере спортсменка рассказала на своей странице в Instagram, опубликовав фото с родным человеком. Известно, что дедушка гимнастки умер 22 октября.

"Почему в жизни происходит такая переоценка ценностей только после потери близких??!! Я счастлива, что он смотрел Олимпийские Игры, и успел увидеть меня на главном паркете страны. Дедушка гордился мной и всегда верил в меня! Обнимите своих родных!!! Важнее этого нет ничего", - написала Анна.

Поклонники звезды выразили свои соболезнования в комментариях под постом. "Крепись, не падай духом", "Держись Анечка. Соболезную", "Искренние соболезнования. Как жаль", "Прими мои соболезнования Анечка. Он навсегда останется в твоем сердце" - пишут подписчики Ризатдиновой.

  • Ранее Анна Ризатдинова откровенно рассказала, почему распался их брак со скандальным олигархом Александром Онищенко, а также общается ли экс-депутат со своим двухлетним сыном Романом.
  • Украинская прима-балерина и судья проекта "Танці з зірками" Екатерина Кухар вспомнила страшную трагедию, которую пережила много лет назад - смерть своего первого ребенка. Это произошло, когда Катя была совсем юной.

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