Мне больно: фаворитка "Танців з зірками" рассказала о разводе со скандальным олигархом

Чемпионка по художественной гимнастике Анна Ризатдинова, которая является фавориткой проекта "Танці з зірками", откровенно рассказала, почему распался их брак со скандальным олигархом Александром Онищенко.

Спортсменка стала героиней свежего выпуска программы "Слава+", которая выходит на YouTube-канале Люкс ФМ. В ходе выпуска была затронута тема ее личной жизни.

По словам Анны, их отношения с Александром были настоящими и откровенными. И несмотря на то, что все ее окружение было против этого романа, Ризатдинова не жалеет, что вышла замуж за одиозного олигарха.

"Мне казалось, что я попала просто в сказку. Сказку не в материальном плане. Хотя люди, как говорили, так и будут говорить, что он купил меня самолетами, дорогими машинами. Нет, он купил меня своим отношением. Он меня просто носил на руках", - говорит гимнастка.

Но в один прекрасный момент Анна захотела двигаться дальше и они с Александром приняли решение разойтись.

"Я поняла, что во мне сидит человечек, который вырывается наружу и который хочет развивать спорт, мотивировать подрастающее поколение... Но это очень сложно делать с мужем, который не въездной в страну. Поэтому в какой-то момент мы поняли, что наши пути расходятся", - призналась девушка.

"Мы разошлись на хорошей ноте. Это очень странно звучит, но это действительно так. Мне больно, у меня до сих пор там рана, я прям ее чувствую в сердце", - отметила Анна.

Несмотря на расставание, Онищенко постоянно поддерживает связь с двухлетним сыном.

"Я за общение отца с сыном. Сейчас это в режиме скайпа, так как Александр на данным момент не в Украине, они общаются по видео. В моем понимании сын должен знать своего отца, так как родителей не выбирают. Я показываю каждый день наши совместные фотографии с Александром, чтоб сын четко понимал, где мама, а где папа. Тем более, что Рома копия своего отца", - добавила Ризатдинова.

Напомним, Анна Ризатдинова родила первенца в ноябре 2017 года. Позже стало известно, что отцом мальчика стал бывший народный депутат Украины Александр Онищенко.

Александр Онищенко с 2016-го скрывается от следствия. Известно, что сейчас он живет в Испании. Его обвиняют в организации схемы по перепродаже купленного у госкомпаний газа своим же фирмам по заниженным ценам. Сумму ущерба, нанесенного им государству, оценили в несколько миллиардов гривен.

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