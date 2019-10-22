RU  UA

Лайм

Мне больно: фаворитка "Танців з зірками" рассказала о разводе со скандальным олигархом

Анна Ризатдинова разоткровенничалась о личной жизни

вторник, 22 октября 2019, 13:35
читати статтю українською

Чемпионка по художественной гимнастике Анна Ризатдинова, которая является фавориткой проекта "Танці з зірками", откровенно рассказала, почему распался их брак со скандальным олигархом Александром Онищенко.

Спортсменка стала героиней свежего выпуска программы "Слава+", которая выходит на YouTube-канале Люкс ФМ. В ходе выпуска была затронута тема ее личной жизни.

По словам Анны, их отношения с Александром были настоящими и откровенными. И несмотря на то, что все ее окружение было против этого романа, Ризатдинова не жалеет, что вышла замуж за одиозного олигарха.

"Мне казалось, что я попала просто в сказку. Сказку не в материальном плане. Хотя люди, как говорили, так и будут говорить, что он купил меня самолетами, дорогими машинами. Нет, он купил меня своим отношением. Он меня просто носил на руках", - говорит гимнастка.

Но в один прекрасный момент Анна захотела двигаться дальше и они с Александром приняли решение разойтись.

"Я поняла, что во мне сидит человечек, который вырывается наружу и который хочет развивать спорт, мотивировать подрастающее поколение... Но это очень сложно делать с мужем, который не въездной в страну. Поэтому в какой-то момент мы поняли, что наши пути расходятся", - призналась девушка.

"Мы разошлись на хорошей ноте. Это очень странно звучит, но это действительно так. Мне больно, у меня до сих пор там рана, я прям ее чувствую в сердце", - отметила Анна.

Несмотря на расставание, Онищенко постоянно поддерживает связь с двухлетним сыном.

"Я за общение отца с сыном. Сейчас это в режиме скайпа, так как Александр на данным момент не в Украине, они общаются по видео. В моем понимании сын должен знать своего отца, так как родителей не выбирают. Я показываю каждый день наши совместные фотографии с Александром, чтоб сын четко понимал, где мама, а где папа. Тем более, что Рома копия своего отца", - добавила Ризатдинова.

Напомним, Анна Ризатдинова родила первенца в ноябре 2017 года. Позже стало известно, что отцом мальчика стал бывший народный депутат Украины Александр Онищенко.

Александр Онищенко с 2016-го скрывается от следствия. Известно, что сейчас он живет в Испании. Его обвиняют в организации схемы по перепродаже купленного у госкомпаний газа своим же фирмам по заниженным ценам. Сумму ущерба, нанесенного им государству, оценили в несколько миллиардов гривен.

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал The Lime, чтобы ничего не пропустить.

Новости партнеров

Читайте также

Известная певица вышла замуж за бойфренда-преступника

Американская рэперша Ники Мнаж вышла замуж за музыканта с криминальным прошлым Кеннета Петти.

Королевскую семью смутил откровенный фильм о принце Гарри и Меган Маркл

Новости королевской семьи - документальный фильм о принце Гарри и Меган Маркл не одобрили в королевской семье

Тина Кароль повторила фото знаменитой "Серии с полотенцами": фаны в восторге

Украинская певица Тина Кароль опубликовала в Instagram фото, на котором запечатлена в одном халате и с полотенцем на голове.

Новости партнеров

Загрузка...

Интервью

Дэнни Трехо

Я рисковал провести остаток жизни за решеткой. Тогда я заключил сделку с Богом - Дэнни Трехо

Роуз Макгоуэн

В Украине со мной очень человечны, и я ценю это - звезда "Зачарованных" Роуз Макгоуэн

Эктор Хименес-Браво

"Украина открыта для бизнеса" - я очень смеялся, когда увидел эту рекламу - Эктор Хименес-Браво

Джамала

Не хочу, чтобы кто-то спекулировал на истории моей семьи, моего народа
Все интервью
подняться наверх
События
    Звезды
      Скандал
        Мода
          Красота
            Афиша
              Кино
                Lifestyle
                  Путешествия
                    Гороскоп

                      © 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

                      Разработка сайта: