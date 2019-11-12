Шакира рассказала о депрессии и страхе после болезни голосовых связок

В новом интервью The Guardian Шакира рассказала о болезни голосовых связок, из-за которой ей пришлось отменить мировое турне в 2017 году. Прежде чем голос вернулся к певице, она пережила депрессию и нелегкий период отношений с давним партнером, футболистом Жераром Пике.

"Я знала, что в моей жизни не всегда будут такие вещи, как красота, молодость и все такое. Но я никогда не думала, что мой голос покинет меня, потому что он - часть моей природы. Это была моя личность. Поэтому, когда я не смогла петь, это было невыносимо, - вспоминает 42-летняя певица. - Были времена, когда я даже не мог встать с постели - так я была подавлена".

Шакира объяснила, как болезнь повлияла на ее отношения с Жераром Пике, с которым она воспитывает двоих сыновей.

"Он шутит, что ты можешь думать, что хочешь, чтобы твоя жена замолчала. Но когда мне пришлось молчать, он почувствовал себя одним из тех бывших заключенных, которым дана свобода и которые не знают, что с ней делать, - говорит она. - Я не была позитивной. Я была очень пессимистичной. Я была озлобленным человеком, и Жерар видел худшие мои стороны".

После повреждения голосовых связок Шакире предложили сделать операцию, но она решила дать им зажить самостоятельно. Когда голос вернулся к ней, она активно занялась работой, и с оптимизмом смотрит в будущее.

"Я хочу продолжать расти, оставаться интересной. Есть так много разных вещей, которых я все еще хочу достичь. Иногда я думаю, что меня ждет нечто большее, чем моя настоящая жизнь", - говорит она.

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