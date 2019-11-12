В команде Данилко посмеялись над новостью о сердечном приступе у артиста: что произошло на самом деле

11 ноября в украинских СМИ появилась новость о сердечном приступе у Андрея Данилко (Верки Сердючки), который якобы застал артиста прямо во время съемок телевизионного шоу. Журналисты издания Clutch утверждают, что Данилко был бледен, постоянно менял мокрые костюмы, а в итоге закрылся в гримерке, где был "полностью обколот препаратами".

Новость охотно подхватили и другие издания. Некоторые из них даже стали утверждать, что шоумен на съемках чуть не умер. Мы связались с Андреем Уреневым, представителем Андрея Данилко и лейбла Mamamusic, и расспросили его, насколько правдивы последние новости. В команде артиста на этот счет только посмеялись.

"Да, вчера мы смеялись над этой "новостью", - ответил Уренев. - У Андрея был приступ банальной межреберной невралгии утром в день съемок. По дороге на съемку он заехал в больницу, где для облегчения невралгии ему сделали новокаиновую блокаду, и он поехал на съемку. Если бы не выступления, просто перетерпел бы. На площадке все было абсолютно нормально".

По словам Уренева, в программе шоу Верка Сердючка действительно несколько раз меняла костюм, однако вовсе не по причине плохого самочувствия Андрея Данилко. Так было задумано по сценарию: "Концептуально разные номера для разных частей программы", - пояснил он.

Забавным ему показался и тот "факт", что Андрей Данилко был измученным и бледным: "Как они, интересно, бледность под гримом разглядели?" - посмеялся менеджер артиста.

В октябре этого года Андрею Данилко исполнилось 46 лет. Мы вспомнили три лучших номера первого украинского стендапера.

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