Перебор: Светлана Лобода нарвалась на критику в сети из-за откровенных фото

Украинская певица Светлана Лобода опубликовала в Instagram интимные фото. Однако далеко не все подписчики артистки оценили полуобнаженные кадры звезды.

На снимках знаменитость запечатлена в одном белье. Светлана сидит на кровати, приняв сексуальную позу. "Время вставать", - коротко подписала фото Лобода.

Откровенные снимки вызвали неоднозначную реакцию у поклонников певицы. Многие назвали их "перебором" и попросили больше фотографий с детьми.

"Перебор с имиджем секси", "Не к лицу вам. Все и так знают, что у вас красивая фигура", "А вот зачем!?", "Это лишнее, вам больше идут фото с детками", "Не натурально, не интересно", - пишут комментаторы.

Недавно Светлана Лобода отпраздновала день рождения. Свое 37-летие артистка встретила в компании близких друзей, среди которых был и солист немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн.

Также мы писали о райдере певицы. Лобода всегда просит у организаторов своих концертов новый чайник и как минимум двух охранников.

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