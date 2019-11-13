RU  UA

Лайм

Перебор: Светлана Лобода нарвалась на критику в сети из-за откровенных фото

Певица предстала перед фанами в одном белье

среда, 13 ноября 2019, 11:34
читати статтю українською

Украинская певица Светлана Лобода опубликовала в Instagram интимные фото. Однако далеко не все подписчики артистки оценили полуобнаженные кадры звезды.

На снимках знаменитость запечатлена в одном белье. Светлана сидит на кровати, приняв сексуальную позу. "Время вставать", - коротко подписала фото Лобода.

Откровенные снимки вызвали неоднозначную реакцию у поклонников певицы. Многие назвали их "перебором" и попросили больше фотографий с детьми.

"Перебор с имиджем секси", "Не к лицу вам. Все и так знают, что у вас красивая фигура", "А вот зачем!?", "Это лишнее, вам больше идут фото с детками", "Не натурально, не интересно", - пишут комментаторы.

  • Недавно Светлана Лобода отпраздновала день рождения. Свое 37-летие артистка встретила в компании близких друзей, среди которых был и солист немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн.
  • Также мы писали о райдере певицы. Лобода всегда просит у организаторов своих концертов новый чайник и как минимум двух охранников.

Самые сочные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал The Лайм, чтобы ничего не пропустить.

Читайте также

Иван Дорн скопировал Олега Скрипку в ремейке знаменитого клипа "ВВ": видео

Ремейк клипа ВВ Танці - видео. Иван Дорн снялся в роли Олега Скрипки в клипе Танці

Елена Кравец поделилась эмоциями после ухода из Танців з зірками-2019

Актриса студии "Квартал 95" Елена Кравец прокомментировала свой вылет из шоу "Танці з зірками 2019".

Сын Мика Джаггера запел, и фаны рок-легенды опешили - попсы из России от парня точно не ждали

Стоило Лукасу Джаггеру один раз съездить в Москву и понеслось...

Интервью

Дэнни Трехо

Я рисковал провести остаток жизни за решеткой. Тогда я заключил сделку с Богом - Дэнни Трехо

Роуз Макгоуэн

В Украине со мной очень человечны, и я ценю это - звезда "Зачарованных" Роуз Макгоуэн

Эктор Хименес-Браво

"Украина открыта для бизнеса" - я очень смеялся, когда увидел эту рекламу - Эктор Хименес-Браво

Джамала

Не хочу, чтобы кто-то спекулировал на истории моей семьи, моего народа
Все интервью
подняться наверх
События
    Звезды
      Скандал
        Мода
          Красота
            Афиша
              Кино
                Lifestyle
                  Путешествия
                    Гороскоп

                      © 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

                      Разработка сайта: