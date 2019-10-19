Новый чайник и два охранника: в России рассказали, что Лобода требует на гастролях

Украинская певица Светлана Лобода, которая живет и работает в России, всегда просит у организаторов своих концертов новый чайник и как минимум двух охранников.

Об этом kp.ru рассказал звездный промоутер Сергей Лавров. По его словам, директор артистки лично проверяет посуду.

Лавров также поделился любопытной историей. Однажды организаторы ее выступления принесли исполнительнице чайник с накипью. В итоге все завершилось жутким скандалом.

Все требования Лободы уместились на 15-ти страницах. Летает Светлана только бизнес-классом, место в самолете - строго 1А (у окна). Обязательно сопровождение как минимум двух охранников, номер в гостинице - президентский люкс.

Авто - только Роллс-Ройс или Майбах не старше двух лет, везде вай-фай, в гримерке - напитки и закуски с "ресторанной подачей. Из напитков Лобода требует итальянское вино 12-летней выдержки и шампанское Dom Perignon (в среднем, 6 тысяч гривен за бутылку).

Ранее мы писали, что в райдере певицы также указано, что к приезду Лободы должны быть куплены короткие спортивные носки (белые и черные, 6 пар) и черные и бежевые капроновые носочки (6 пар). Для каких нужд, не уточняется.

Ранее о своих райдерах рассказали украинский артист MONATIK и певица MARUV.

Вокалистка популярной украинской рок-группы The Hardkiss Юлия Санина рассказала о необычных требованиях участников коллектива к организаторам их концертов.

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