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Мой день: Лобода встретила 37-летие с солистом Rammstein

Певица снова подогрела слухи о романе с Тиллем Линдеманном

пятница, 18 октября 2019, 09:45
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В пятницу, 18 октября, день рождения отмечает украинская певица Светлана Лобода. Свое 37-летие артистка встретила в компании близких друзей, среди которых был и солист немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн.

Об этом свидетельствует фото, опубликованное на странице именинницы в Instagram. Светлана коротко подписала снимок: "Мой день", добавив романтический хэштег #мояночь.

На снимке Лобода сидит за праздничным столом, нежно обхватив руку немецкого музыканта. Рядом находятся ее друзья, среди которых известный модельер Бичолла и продюсер певицы Нателла Крапивина. Судя по геотегу, свой день Светлана встретила в Санкт-Петербурге (Россия).

Напомним, что Светлана Лобода и лидер Rammstein познакомились в 2017 году на фестивале "Жара" в Баку. Именно немецкого музыканта считают отцом младшей дочери певицы Тильды, которая появилась на свет в мае 2018 года в одном из лучших роддомов Лос-Анджелеса. Сама исполнительница не афиширует отношения с отцом Тильды, скрывая от фанатов его имя.

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