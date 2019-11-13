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В США назвали самого сексуального мужчину 2019 года

Журнал People отдал почетное звание 40-летнему певцу и отцу двоих детей

среда, 13 ноября 2019, 11:04
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Американский журнал People назвал имя самого сексуального мужчины 2019 года. Им стал 40-летний певец Джон Ледженд, обладатель 10 премий "Грэмми" и "Оскара" за лучшую песню к фильму "Сельма" - "Glory".

"Я взволнован, но в то же время немного напуган, - прокомментировал певец свой новый почетный статус. - Все будут меня изучать, чтобы понять, достаточно ли я сексуален, чтобы носить этот титул".

Джон Ледженд с 2013 года женат на модели и телеведущей Крисси Тайген. В браке пара воспитывает двоих детей, 3,5-летнюю дочь Луну и 18-месячного сына Майлза. Супруга музыканта радостно восприняла новость о его признании.

"Я исполнила свою мечту - завладеть самым сексуальным мужчиной среди ныне живущих", - сказала она People.

Ледженд - 34-й по счету мужчина, получивший от People звание самого сексуального. Впервые оно было присвоено в 1985 году 29-летнему Мелу Гибсону.

  • В октябре украинский певец MELOVIN попал в список популярного рейтинга TC Candler как один из претендентов на звание самого красивого мужчины мира. Вот, как он отреагировал на приятную новость.
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