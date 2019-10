Мама с папой постарались: MELOVIN прокомментировал попадание в список самых красивых людей мира

Украинский певец MELOVIN (настоящее имя - Костя Бочаров) признался, что узнал от фанатов о том, что попал в список популярного рейтинга TC Candler и претендует на звание самого красивого мужчины мира.

Об этом он рассказал за кулисами "Музыкальной платформы", которую покажет канал "Украина". "Я вообще все от них узнаю, а потом уже и таблоиды подхватили информацию", - признался певец.

MELOVIN добавил, что ему "очень приятно видеть свою фотографию рядом с такими людьми, как Роберт Паттинсон и Моника Белуччи".

"Я не считаю себя самым красивым, хотя мама говорит, что я красивый – значит, так и есть, мама с папой постарались", - отметил артист.

Развлекательный сайт TC Candler начиная с 1990 года ежегодно составляет рейтинги The 100 Most Beautiful Faces и 100 Most Handsome Faces, называя самых красивых женщин и мужчин мира уходящего года.

В этом году в списке The 100 Most Handsome Faces of 2019 оказался и украинский певец MELOVIN. А конкуренцию ему составят такие знаменитые красавцы, как Брэд Питт, Джейми Дорнан, Кит Харингтон, Леонардо ДиКаприо, Дэвид Бекхэм, Криштиану Роналду, Идрис Эльба, Дуэйн "Скала" Джонсон и многие другие знаменитости.

