Женщина копирует наряды знаменитостей, доказывая, что стиль не зависит от размера: фото

Жительница Нью-Йорка Кэти Стурино 10 лет проработала в сфере PR, потому отлично знает, как донести до массовой аудитории нужный посыл: у стиля нет размера, а для того, чтобы красиво одеваться, не обязательно обладать стандартной модельной фигурой.

"Когда я была замужем, я очень беспокоилась о своем теле. Я была одержима поддержанием 12-го размера, - рассказала она изданию Glamour. - Затем, около трех лет назад, я развелась и набрала вес. Сначала я даже не осознавала, что поправляюсь. Я тренировалась, но это происходило. В итоге я набрала около 27 кг и стала носить 16 размер. И произошло удивительное событие: я действительно полюбила свое тело".

Теперь у Кэти есть бьюти-бренд Megababe и новый муж, а в своем популярном Instagram @katiesturino она копирует наряды знаменитостей, чтобы доказать, что такая одежда будет хорошо смотреться на любой фигуре. Среди любимых звезд Стурино - Меган Маркл, Кейт Миддлтон, Риз Уизерспун и Кендалл Дженнер.

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