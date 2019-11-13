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Звезда "Квартала 95" рассказала о семейной традиции, которую они с мужем подсмотрели у многодетной пары

Елена Кравец счастлива в браке уже 17 лет

среда, 13 ноября 2019, 18:14
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Актриса студии "Квартал 95" Елена Кравец, которая счастлива в браке уже 17 лет, рассказала, как сохранить романтику в отношениях с мужем спустя годы.

Знаменитость стала гостьей программы Improv Live Show на Новом канале, где вспомнила свидания с Сергеем Кравцом до замужества, а также рассказала о семейной традиции, которую они с супругом позаимствовали у многодетной пары.

"Первого свидания в традиционном формате толком и не было. В те времена романтические встречи у нас как-то были не в почете. Денег всегда не хватало, да и кафе в нашем микрорайоне тоже было немного. Зато мне очень запомнилось свидание с мужем, которое случилось четыре месяца назад. Именно тогда мы решили ввести семейную традицию - вечер пятницы посвящать себе. Мы позаимствовали ее у Сережиных знакомых, у которых восемь детей", - поделилась актриса.

Напомним, что Елена и Сергей воспитывают троих детей - 16-летнюю дочь Марию и двойняшек Катю и Ваню, которые появились на свет летом 2016 года.

  • До недавнего времени Елена Кравец скрывала лица младших детей от посторонних глаз. А в апреле этого года впервые показала Катю и Ваню публике, а также рассказала об их характерах.
  • Также актриса опубликовала снимок со своей старшей дочерью, сделанный во время культурного выхода в свет. Поклонники Елены осыпали звездную маму и дочь комплиментами, отмечая их невероятное сходство.

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