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Подружки: Елена Кравец очаровала сеть снимком со старшей дочерью

Поклонники ошеломлены сходством мамы с дочкой

четверг, 7 ноября 2019, 12:27
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Актриса студии "Квартал 95" и участница "Танців з зірками-2019" Елена Кравец показала поклонникам снимок со своей 16-летней дочерью Марией, сделанный во время культурного выхода в свет.

Мама с дочкой побывали на танцевальном шоу-спектакле "Шкаф", где не упустили возможности вместе сфотографироваться. Совместный кадр юмористка опубликовала на своей странице в Instagram. "А можно никак не подписывать?", - поинтересовалась Елена у подписчиков.

Для мероприятия Елена и Маша выбрали стильные луки и выглядели как подружки. Актриса вышла в свет в облегающих коричневых брюках и объемном бежевом свитере. Свой образ Кравец дополнила ремнем на талии, сумочкой через плечо и модной кепкой зеленого цвета.

Кравец-младшая же была в джинсах и сером жакете в клеточку. Свой стильный лук девушка дополнила поясной сумкой-бананкой.

Поклонники Елены осыпали звездную маму и дочь комплиментами, отмечая их невероятное сходство.

"Классные", "Просто красавицы", "Подружки", "Стильные и очень красивые", "Девочки, вы такие обе офигенные", "Ну прям очень классные", "Маша просто нереальная красотка, а с ней нереально прекрасная мама", "Как похожа на вас дочь", "Когда запутался, где Лена, а где Маша", - комментируют фанаты под постом актрисы.

16-летняя дочь Елены Кравец живет отдельно от родных. Это было вынужденное решение, поскольку большая семья юмористки "Квартала 95" была отягощена жилищным вопросом.

Напомним, что актриса также воспитывает двойняшек Катю и Ваню, которые появились на свет летом 2016 года.

  • До недавнего времени Елена Кравец скрывала лица младших детей от посторонних глаз. А в апреле этого года впервые показала Катю и Ваню публике, а также рассказала об их характерах.
  • Недавно также мы рассказывали о том, как Маша Кравец попробовала себя в роли модели. Девушка, которая внешне очень похожа на мать-знаменитость, снялась в рекламной фотосессии магазина одежды.

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