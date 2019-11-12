Дизайнер Стелла Маккартни удалила пост о Меган Маркл из-за возмущения в соцсетях

Резкая критика пользователей Instagram вынудила модельера Стеллу Маккартни удалить пост о наряде Меган Маркл, который герцогиня выбрала для посещения богослужения по случаю Дня памяти павших солдат 11 ноября.

"Для меня большая честь, что Ее Королевское Высочество герцогиня Сассексская выбрала пальто из нашей осенней коллекции 2019 года для службы в День памяти", - написала дизайнер, опубликовав снимок Меган Маркл в широкополой шерстяной шляпе, черных кожаных перчатках и двубортном пальто с поясом.

Некоторые комментаторы хвалили образ герцогини, но многие решили, что Маккартни не стоило рекламировать свою одежду в день памяти людей, отдавших жизнь ради своей страны.

"День памяти - это почитание тех, кто боролся за нас, не нужно использовать его в рекламных целях", - написал один из пользователей, а другой добавил: "Использование Дня поминовения для рекламы вашей одежды немного неуважительно. Люди погибли, а вы выставляете фотографии тех, кто проявляет к ним уважение, в рекламных целях. Это просто неправильно".

На торжественной церемонии ко Дню памяти павших Меган Маркл появилась отдельно от королевы Елизаветы II, Кейт Миддлтон и жены принца Чарльза Камиллы. Из-за этого СМИ опять заговорили о непростых отношениях в королевской семье.

Ранее принц Гарри и Эд Ширан записали забавное благотворительное видео в честь Дня психического здоровья. В нем Ширан шутит о рыжих, а Гарри говорит о помощи ближним.

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