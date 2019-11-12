Меган Маркл не взяли в компанию к Елизавете II и Кейт Миддлтон на важной церемонии, и вот почему

10 ноября в Лондоне состоялась торжественная церемония ко Дню памяти павших, в которой приняла участие и королевская семья. Как обратили внимание журналисты и поклонники династии, герцогиня Меган Маркл разместилась на отдельном балконе от королевы Елизаветы II. В сети тут же вернулись к теме недопониманий между королевой и женой принца Гарри, однако все не так критично, как того хотелось бы желтой прессе.

Как пишет People, во время церемонии Меган Маркл действительно не находилась на балконе рядом с королевой Елизаветой. На нем заметили Кейт Миддлтон и Камиллу, герцогиню Корнуолльскую (жену принца Чарльза). И этому есть простое объяснение.

Все дело в том, что на балконе дворца Уайтхолл, у которого прошло мероприятие, могут разместиться лишь три человека, а во ходе проведения официальных мероприятий, члены королевской семьи располагаются в соответствии с рангом.

Так, Меган Маркл находилась на балконе с графиней Уэссекской Софи (супругой принца Эдварда, младшего сына королевы Елизаветы). Рядом с ними заметили и сэра Тимоти Лоуренса, мужа принцессы Анны (дочери королевы Елизаветы).

"Возможно, кто-то ждал, что Меган Маркл, будучи яркой личностью, должна быть в центре внимания, но есть королевский указ о рангах, согласно ему члены семьи занимают свои места", - объяснил позже главред журнала Majesty.

Напомним, о напряженных отношениях Меган Маркл и Елизаветы II говорят в прессе уже довольно давно. Недавно журналисты обратили внимание на еще один нюанс - из гостиной королевы исчез портрет младшего внука с женой. В местных СМИ посчитали это признаком войны.

Ранее принц Гарри и Эд Ширан записали забавное благотворительное видео в честь Дня психического здоровья. В нем Ширан шутит о рыжих, а Гарри говорит о помощи ближним.

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