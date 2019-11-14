Спустили по лестнице: автор хита "Охрана Отмена" рассказала об издевательствах в школе

Украинская певица и блогер Jerry Heil (Яна Шамаева), автор нашумевшего хита "Охрана Отмена", становилась жертвой издевательств среди одноклассников.

Об этом девушка откровенно рассказала каналу "Украина". "Проблемы начались в старших классах. Была одна девочка, у которой, наверное, были проблемы в семье, и она перекладывала их на окружающих, среди которых была и я", - поделилась певица.

Одноклассница не раз издевалась над Яной, а однажды даже применила к ней физическую силу.

"У нас была такая ситуация – эта девочка взяла меня за одежду, стукнула об стену и спустила по лестнице... Конечно, хотелось бы, чтобы подобного не было, но через это все равно проходят все. И это – тоже определенная школа для людей", – поделилась певица.

Jerry Heil также дала совет подросткам, которые столкнулись с буллингом в школе.

"Ситуация очень страшная, потому что подростки не знают, как себя вести. Рассказать родителям, а они расскажут преподавателям, и не понятно, как себя поведет этот человек снова, когда вы встретитесь без родителей и преподавателей. Трудно что-то советовать, но в любом случае нужно рассказывать родителям", - отметила Яна.

Актриса юмористической программы "Дизель шоу" Виктория Булитко неоднократно подвергалась издевательствам со стороны одноклассников.

Жертвой буллинга также становилась украинская певица Злата Огневич. Одноклассникам не нравилось, что она была слишком смуглой и одевалась в секонд-хенде.

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