RU  UA

Лайм

Спустили по лестнице: автор хита "Охрана Отмена" рассказала об издевательствах в школе

Джерри Хейл поделилась жуткой историей со школьной скамьи

четверг, 14 ноября 2019, 17:19
читати статтю українською

Украинская певица и блогер Jerry Heil (Яна Шамаева), автор нашумевшего хита "Охрана Отмена", становилась жертвой издевательств среди одноклассников.

Об этом девушка откровенно рассказала каналу "Украина". "Проблемы начались в старших классах. Была одна девочка, у которой, наверное, были проблемы в семье, и она перекладывала их на окружающих, среди которых была и я", - поделилась певица.

Одноклассница не раз издевалась над Яной, а однажды даже применила к ней физическую силу.

"У нас была такая ситуация – эта девочка взяла меня за одежду, стукнула об стену и спустила по лестнице... Конечно, хотелось бы, чтобы подобного не было, но через это все равно проходят все. И это – тоже определенная школа для людей", – поделилась певица.

Jerry Heil также дала совет подросткам, которые столкнулись с буллингом в школе.

"Ситуация очень страшная, потому что подростки не знают, как себя вести. Рассказать родителям, а они расскажут преподавателям, и не понятно, как себя поведет этот человек снова, когда вы встретитесь без родителей и преподавателей. Трудно что-то советовать, но в любом случае нужно рассказывать родителям", - отметила Яна.

  • Актриса юмористической программы "Дизель шоу" Виктория Булитко неоднократно подвергалась издевательствам со стороны одноклассников.
  • Жертвой буллинга также становилась украинская певица Злата Огневич. Одноклассникам не нравилось, что она была слишком смуглой и одевалась в секонд-хенде.

Самые сочные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал The Лайм, чтобы ничего не пропустить.

Новости партнеров

Читайте также

Королевская семья поздравила принца Чарльза с днем рождения трогательными семейными фото

14 ноября принцу Чарльзу исполнился 71 год. Как королевская семья поздравила первого наследника британского престола принца Чарльза - фото

Меган Маркл и принц Гарри не будут праздновать Рождество с королевской семьей

Отношения в королевской семье - Меган Маркл и принц Гарри проведут Рождество отдельно от королевской семьи

Украинская знаменитость нашла себя на рекламе надгробных памятников: похоже, это пик популярности

В селе Годылив возле Черновцов на надгробной плите изобразили лицо певца Владимира Дантеса.

Новости партнеров

Загрузка...

Интервью

Дэнни Трехо

Я рисковал провести остаток жизни за решеткой. Тогда я заключил сделку с Богом - Дэнни Трехо

Роуз Макгоуэн

В Украине со мной очень человечны, и я ценю это - звезда "Зачарованных" Роуз Макгоуэн

Эктор Хименес-Браво

"Украина открыта для бизнеса" - я очень смеялся, когда увидел эту рекламу - Эктор Хименес-Браво

Джамала

Не хочу, чтобы кто-то спекулировал на истории моей семьи, моего народа
Все интервью
подняться наверх
События
    Звезды
      Скандал
        Мода
          Красота
            Афиша
              Кино
                Lifestyle
                  Путешествия
                    Гороскоп

                      © 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

                      Разработка сайта: