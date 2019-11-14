Спустили по лестнице: автор хита "Охрана Отмена" рассказала об издевательствах в школе

Украинская певица и блогер Jerry Heil (Яна Шамаева), автор нашумевшего хита "Охрана Отмена", становилась жертвой издевательств среди одноклассников.
Об этом девушка откровенно рассказала каналу "Украина". "Проблемы начались в старших классах. Была одна девочка, у которой, наверное, были проблемы в семье, и она перекладывала их на окружающих, среди которых была и я", - поделилась певица.
Одноклассница не раз издевалась над Яной, а однажды даже применила к ней физическую силу.
"У нас была такая ситуация – эта девочка взяла меня за одежду, стукнула об стену и спустила по лестнице... Конечно, хотелось бы, чтобы подобного не было, но через это все равно проходят все. И это – тоже определенная школа для людей", – поделилась певица.
Jerry Heil также дала совет подросткам, которые столкнулись с буллингом в школе.
"Ситуация очень страшная, потому что подростки не знают, как себя вести. Рассказать родителям, а они расскажут преподавателям, и не понятно, как себя поведет этот человек снова, когда вы встретитесь без родителей и преподавателей. Трудно что-то советовать, но в любом случае нужно рассказывать родителям", - отметила Яна.
- Актриса юмористической программы "Дизель шоу" Виктория Булитко неоднократно подвергалась издевательствам со стороны одноклассников.
- Жертвой буллинга также становилась украинская певица Злата Огневич. Одноклассникам не нравилось, что она была слишком смуглой и одевалась в секонд-хенде.
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