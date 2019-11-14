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Украинская знаменитость нашла себя на рекламе надгробных памятников: похоже, это пик популярности

Ритуальное бюро "увековечило" певца Дантеса

четверг, 14 ноября 2019, 12:28
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В Черновицкой области бюро ритуальных услуг изобразило на надгробной плите лицо украинского певца и телеведущего Владимира Дантеса (DANTES).

Об этом муж солистки "Время и Стекло" сообщил на своей странице в Facebook, показав соответствующие фото. Свою публикацию артист сопроводил хэштегом #DANTESЖИВ.

"Считаю, что это пик популярности! Значит в селе Годылив, это выезд из Черновцов в сторону кладбища, есть очень предприимчивый мой фанат. Он поддерживает меня как может", - написал певец.

В конце поста Дантес пошутил: "Фотку и свежее можно было бы взять".

Впрочем Владимир - не единственная живая знаменитость, чье лицо изобразили на плите. На снимке можно также разглядеть российскую телеведущую Тину Канделаки.

  • Украинский певец, экс-участник группы "ДиО.фильмы" Владимир Дантес после длительного перерыва вернулся на сцену. Музыкант представил трек "Теперь тебе 30" по аналогии с хитом "Мне уже 20", который в свое время исполнял в дуэте с Вадимом Олейником.
  • Надя Дорофеева и Владимир Дантес переехали в частный дом. Полностью свое новое жилище звездные супруги еще не показали, но на некоторых снимках можно рассмотреть их семейное гнездышко.

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