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Надя Дорофеева показала стильный дом за Киевом: певицу просят провести рум-тур

До недавнего времени певица с мужем жили на съемной квартире

среда, 16 октября 2019, 14:01
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Солистка популярной украинской группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева и ее муж Владимир Дантес переехали в частный дом. Полностью свое новое жилище звездные супруги еще не показали, но на некоторых снимках можно рассмотреть их семейное гнездышко.

На днях певица мельком показала террасу и гостиную, а сейчас опубликовала фото, на котором можно рассмотреть, как дом выглядит снаружи. На снимке Надя позирует на фоне двухэтажного здания в стильном аутфите - джинсах-клеш, черной куртке и массивных кроссовках. В одной руке у нее стаканчик с кофе, а в другой - рюкзак.

Поклонники просят певицу провести рум-тур, чтобы разглядеть, как их новое жилище выглядит внутри.

"Какой красивый дом", "Теперь ждем рум- тур!", "Надя, какой у вас с Вовой красивый дом", "О! Надюшек, ты переехала в частный дом?", "Когда рум тур?", "Я думала ты возле музея, а это ваш дом", "А будет влог рум тур по новому дому?", - пишут комментаторы.

Напомним, что до недавнего времени Надя Дорофеева и Владимир Дантес жили на съемной квартире. Певец утверждал, что снимать квартиру - более рентабельно, но все средства для покупки собственного жилья у них есть.

  • Ранее Надя Дорофеева поделилась в сети соблазнительным снимком, вызвав восторг у своих поклонников. Распущенные волосы, приоткрытый рот, пикантный наряд - снимок получился довольно сексуальным.
  • Также читайте на The Lime фотоподборку причесок украинских знаменитостей, в том числе Нади Дорофеевой.

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