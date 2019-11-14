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Запаниковала, но отказала: Дженнифер Лопес рассказала о домогательствах режиссера

Во время деловой встречи режиссер захотел увидеть грудь актрисы

четверг, 14 ноября 2019, 11:48
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В новом интервью журналу The Hollywood Reporter 50-летняя Дженнифер Лопес рассказала, как подверглась домогательствам: режиссер неназванного фильма, в котором звезда должна была обнажиться, на личной встрече попросил ее снять топ.

"Он хотел посмотреть на мои сиськи, - сказала актриса. - И я сказала нет, я постояла за себя. Это забавно, потому что я помню, как запаниковала в тот момент. И, кстати, с нами в комнате находился художник по костюмам, другая женщина. Он сказал это, а я ответила: "Мне не нужно показывать вам свои… Нет, вы увидите их на съемочной площадке".

Лопес добавила, что в подобных ситуациях важно сразу же очертить границу, не идя у обидчика на поводу.

"Если вы в этот момент сдаетесь, этот человек неожиданно срывается и идет дальше, думая, что он может делать все, что захочет. И поскольку я поставила небольшую границу и сразу сказала нет, он отступил, а потом извинился. Но когда он вышел из комнаты, художник по костюмам сказала: "Мне так жаль, мне так жаль, что это случилось".

  • 60-летняя француженка обвинила режиссера Романа Полански в изнасиловании. Предполагаемый инцидент произошел почти 45 лет назад.
  • Уголовное дело против Кевина Спейси закрыли. Анонимный массажист, который обвинял актера в сексуальных домогательствах, умер накануне суда.

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