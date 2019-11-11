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60-летняя француженка обвинила режиссера Романа Полански в изнасиловании

Предполагаемый инцидент произошел почти 45 лет назад

понедельник, 11 ноября 2019, 11:45
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Газета Le Parisien сообщила, что 60-летняя француженка обвинила оскароносного режиссера Романа Полански в изнасиловании. По словам женщины, в 1975 году, когда ей было 18 лет, Полански изнасиловал ее в своем шале в Гштааде (Швейцария).

"Изнасилование - это бомба замедленного действия, - сказала она Le Parisien. - Память не исчезает. Она становится призраком и следует за вами, и она вас коварно меняет".

Адвокат 86-летнего Полански решительно оспаривает обвинение, но режиссер и ранее фигурировал в громких секс-скандалах. В 1977 году он признал себя виновным в том, что занимался сексом с 13-летней девочкой. С тех пор он сбежал из США в Европу, где скрывался от уголовного преследования.

Полански не будут привлекать к ответственности, поскольку срок давности в уголовном праве Франции истекает через 20 лет. При этом адвокат режиссера выразил сожаление, что заявление женщины обнародовано незадолго до выхода его нового фильма "Офицер и шпион", который в 2019 году получил престижную премию Международной федерации кинопрессы.

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