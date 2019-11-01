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Уголовное дело против Кевина Спейси закрыли после смерти его обвинителя

Актера не будут судить по дело о домогательствах к массажисту

пятница, 1 ноября 2019, 14:14
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Опального актера Кевина Спейси не будут привлекать к уголовной ответственности по делу о сексуальных домогательствах к анонимному массажисту, который умер в прошлом месяце. Издание LA Times сообщает, что окружная прокуратура Лос-Анджелеса отклонила дело, возбужденное против 60-летнего обладателя "Оскара".

Прокуроры сослались на смерть обвинителя в ходе следствия. Массажист, пожелавший сохранить свое имя в тайне, утверждал, что актер заставил его дотронуться до его гениталий во время сеанса массажа в доме Спейси в Малибу. Предполагаемый инцидент произошел в 2016 году.

"Обвинения в сексуальном насилии не могут быть доказаны без участия жертвы. Таким образом, дело было отклонено", - говорится в документах, предоставленных журналистам.

Пока обвинения против Спейси рассыпаются, как карточный домик. Летом 2019 года прокуратура штата Массачусетс прекратила расследование, когда истец неожиданно отказался давать показания против актера. В 2018 году прокуроры Лос-Анджелеса также отказались выдвигать обвинения против Спейси из-за истечения срока давности преступления: предполагаемый инцидент с его участием произошел в 1992 году.

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