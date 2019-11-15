Отпустила боль: Селин Дион рассказала о своем состоянии после смерти мужа

51-летняя канадская певица Селин Дион, в 2016 году потерявшая мужа Рене Анжелила, в студии шоу "CBS This Morning" рассказала о том, как чувствует себя через 3 года после его смерти.

"Он был моим мужем, менеджером, отцом моих детей, моим другом. Я всегда буду чувствовать его поддержку. Больше всего мне не хватает его запаха, его прикосновений, его способности меня рассмешить, разговоров перед сном", - сказала Дион.

Селин и Рене поженились в 1994 году. Их семейный и творческий союз дал жизнь троим сыновьям и успешной карьере певицы, но в 2016 году Анжелил в возрасте 73 лет умер после битвы с раком горла.

На вопрос, испытывает ли она боль после смерти мужа сегодня, Дион сказала: "Рене всегда будет со мной, но мне не больно. Я отпустила боль. Сказала "да" танцам, дружбе. Сказала "да" любви, может быть, однажды. Я не знаю".

Певица призналась, что еще не совсем готова к новым отношениям.

"Я открытая книга ... Готова ли я? Это случится? Я не знаю. Но... я совсем не в стрессе. Я наслаждаюсь своей жизнью гораздо больше, чем прежде", - говорит она.

Селин Дион появилась в новом клипе без макияжа. 51-летняя певица не стесняется того, как с возрастом меняется ее внешность и признает, что у нее есть недостатки.

Певица Pink поставила карьеру на паузу ради семьи. 40-летняя звезда решила посвятить 2020 год мужу и двум детям.

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