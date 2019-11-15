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Певица Pink поставила карьеру на паузу ради семьи

40-летняя звезда решила посвятить год мужу и двум детям

пятница, 15 ноября 2019, 12:43
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В интервью изданию Entertainment Tonight певица Pink (настоящее имя - Алиша Бет Мур) рассказала, что планирует сделать паузу в своей музыкальной карьере: 2020 год она посвятит своей семье.

"У нас было два с половиной года музыки, и теперь [дочь] Уиллоу снова в школе, а [сын] Джеймсон начнет дошкольное образование в ближайшее время. Это своего рода год семьи. И у [мужа] Кэри тоже много чего происходит. Он очень поддерживающий. Он следует за мной по всему миру, и теперь моя очередь".

Pink и Кэри Харт вместе с 2001 года, поженились в 2006-м, и сейчас воспитывают двоих детей - 8-летнюю Уиллоу и 2-летнего Джеймсона. В 2019 году певица выпустила восьмой альбом "Hurts 2B Human", в ноябре завершила тур и теперь готова к длительному перерыву.

В сентябре Кэри Харт трогательно поздравил жену с 40-летием. В Instagram он написал, что с нетерпением ждет возможности увидеть, какими "сумасшедшими" они будут, когда им исполнится 80 лет.

"Ты действительно похожа на вино. Ты просто становишься лучше, и мне так повезло, что в этой безумной поездке я оказался вместе с тобой, - написал 44-летний профессиональный мотогонщик. - Я люблю тебя, детка. С нетерпением жду еще много дней рождения с тобой. Я не могу дождаться, чтобы увидеть, какими сумасшедшими мы будем в наши 80 лет".

  • В августе Pink появилась на сцене в наряде украинского бренда. Певица выбрала для выступления жакет дизайнера Валерии Ковальской.
  • Дженнифер Лопес рассказала о домогательствах режиссера. Во время деловой встречи режиссер захотел увидеть грудь актрисы, и вот, что она ему ответила.

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