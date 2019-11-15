Теперь мы родственники: Юрий Ткач рассказал о кумовстве с Екатериной Кухар

Украинский комик Юрий Ткач и судья шоу "Танці з зірками" Екатерина Кухар стали кумовьями. Знаменитости крестили дочь звездного психолога Натальи Холоденко - восьмимесячную Вивьен.

Об этом юморист рассказал на своей странице в Instagram. Юрий опубликовал фото с празднования, на котором запечатлен с женой Викторией и дочерью. "Ну что, кумушки? Поздравляю, теперь мы родственники", - написал Ткач, обращаясь к Кухар и Холоденко.

Для малышки звездная мама устроила пышное крещение, выбрав для нее аж четверых крестных. Помимо юмориста и балерины духовными родителями для девочки стали друзья Натальи.

На празднование было приглашено около 25 гостей, которые должны были придерживаться дресс-кода: белый цвет и айвори.

В программе "Зірковий шлях" Юрий Ткач рассказал, что подарил крестнице ценный презент – крестик и серьги с небольшими бриллиантами. А Екатерина Кухар показала дизайнерскую крыжму из белой норки с оберегами, которую для девочки презентовали все четверо крестных.

На днях Юрий Ткач отпраздновал 36-летие. По случаю праздника супруга актера написала пост, в котором трогательно обратилась к любимому.

Украинская прима-балерина и судья проекта "Танці з зірками" Екатерина Кухар показала соблазнительное фото, увидев которое, ее поклонники были в восторге.

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