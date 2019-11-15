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Все произошло очень быстро: племянница Ротару выходит замуж через 5 месяцев после знакомства

Певица показала кольцо и объявила о помолвке

пятница, 15 ноября 2019, 17:32
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Украинская певица Sonya Kay, племянница народной артистки Украины Софии Ротару, собралась под венец. Девушка ответила "да" на предложение руки и сердца через 5 месяцев после знакомства с будущим мужем.

О помолвке девушка объявила в "Сніданку з 1+1". Исполнительница показала кольцо и сообщила, что свадьба назначена на июнь следующего года.

"Это все произошло очень быстро. Мы встречались пять месяцев и потом он мне сделал предложение, от которого я не смогла отказаться. Это было очень по-домашнему, прекрасно и очень сентиментально", - рассказала Sonya.

Имя избранника певица не раскрывает, но признается, что он не связан с миром шоу-бизнеса.

  • Ранее Sonya Kay серьезно травмировала обе руки во время поездки в Барселону (Испания). Об этом она рассказала на личной странице в Instagram, приложив к посту фотографию с гипсом на одной из рук.
  • Внучка легендарной украинской певицы Софии Ротару, 18-летняя София Евдокименко, выступающая под сценическим именем Sofia Eve, презентовала новую англоязычную песню. Композиция получила название Lonely Walkers.

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