Ротару снова в деле: в России похвастались большими планами на 72-летнюю артистку

72-летняя украинская певица София Ротару вернется с концертами в Россию. Артистка вновь приняла предложение выступить в программах "Песни года" и других новогодних мероприятий, а также рассматривает предложения по частным корпоративам.

Как пишет "Комсомольская правда", за все это в России готовы платить певице впечатляющие гонорары, ведь в прошлом году Ротару отказалась выступать в РФ, объяснив это военным положением в Украине. Судя по всему, в декабре этого года артистка уже готова к новым визитам в Москву.

Согласно источнику, менеджмент артистки уже подтвердил ее участие в "Песне года" на канале "Россия 1". Съемки пройдут в декабре, а покажут концерт 1 и 2 января 2020 года. А 14 декабря Ротару ожидают на фестивале "Легенды ретро FM". Примет ли знаменитость предложения по частным мероприятиям в Москве, пока не известно. Тем не менее у певицы есть по меньшей мере несколько предложений.

Гонорар Софии Ротару за участие в "Песне года" якобы будет состоять из двух частей - оплаты транспортных расходов для ее коллектива из Украины в Россию и проживание, а также самого выступления. В этом году сумма выплат составит $50 - 60 тыс. (1,2 - 1,5 млн гривен).

Ранее украинская исполнительница MARUV похвасталась фанам успехами в Европе - в ночь на 4 ноября певица получила в Испании награду MTV Europe Music Awards. Что правда, в категории "Лучший российский исполнитель".

Позже MARUV пожаловалась на "перекручивание фактов" и объяснилась за премию Best Russian Act. Певица заявила, что эта номинация "не привязана к стране или к гражданству".

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