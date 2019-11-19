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Элтон Джон поделился страхами о здоровье после лечения рака простаты

В 2017 году певец перенес тяжелую операцию

вторник, 19 ноября 2019, 12:50
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Элтон Джон стал гостем британского ток-шоу Грэма Нортона, где рассказал, что после операции в связи с раком простаты от него "почти ничего не осталось".

72-летний певец перенес серьезную инфекцию после операции два года назад, пишет The Daily Mail.

"Мне буквально пришлось научиться ходить снова. Я был очень болен. К счастью, я пережил это. Теперь я в порядке. Но от меня осталось совсем немного! - сказал он. - Нет волос, ношу кардиостимулятор, нет миндалин, нет простаты, нет аппендикса. У меня были камни в почках. Я как Бионическая Женщина (персонаж сериала 1970-х о женщине-киборге, которой заменили некоторые части тела и сделали тайным агентом - прим. Lime).

Элтон Джон признался, что боялся не дожить до момента, когда его дети, 6-летний Элайджа и 8-летний Захарий, вырастут. Он рассказал, как изнывая от боли после операции, проводил шоу в Лас-Вегасе и думал: "Не дай мне умереть, я хочу видеть, как растут мои дети".

Полный выпуск программы BBC One "Элтон Джон: без цензуры" появится 28 ноября.

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