Меган Маркл оспорила популярные слухи о своем доме и семье

Согласно новым судебным документам, Меган Маркл намерена юридически бороться со слухами, которые британские таблоиды распространяют о ее доме и родственниках, пишет People.

Меган выступила против компании Associated Newspapers (владельца изданий Daily Mail и Mail on Sunday) из-за лживых новостей о том, что в их с принцем Гарри доме установлена медная ванна за 6 500 долларов, звукоизоляция за 650 000 долларов, обустроена студия йоги, оранжерея и теннисный корт. Документы, поданные в Высокий суд в Лондоне, также показывают, что в коттедже Фрогмор нет "гостевого крыла" для матери Маркл, Дории Рагланд.

Судебный иск герцогини также основан на решении таблоидов опубликовать выдержки из личного письма, написанного герцогиней Сассекской ее отцу, 75-летнему Томасу Марклу. Маркл утверждает, что письмо было напечатано без ее согласия и было тщательно отредактировано, чтобы намеренно исказить картину ее отношений с отцом.

"Пропущенные или скрытые части письма составляют почти половину фактического содержания, - говорится в документе, представленном адвокатами Маркл. - Пропущенные части демонстрируют заботу заявителя о ее отце и других людях, а также ее обеспокоенность тем, что британские таблоидные СМИ эксплуатируют ее отца".

Юристы называют "неверными и оскорблительными" заявления СМИ о том, что герцогиня не позвала свою мать на "бэйби шауэр" - вечеринку в честь рождения будущего ребенка.

"Конечно, мать заявителя была приглашена, и заявитель также предложила купить ей авиабилеты в Нью-Йорк. Однако ее мать не смогла присутствовать из-за трудовых обязательств", - говорится в заявлении.

Также Меган оскорбило предположение, что гости вечеринки, включая Амаль Клуни, Гейл Кинг и дизайнера Мишу Нону, были исключительно из нового круга друзей-знаменитостей.

"Праздник был организован одной из ее лучших подруг из университета, - говорится в судебных документах. - Пятнадцать гостей, которые его посетили, были близкими друзьями; отношения с некоторыми из них продолжаются более 20 лет".

Меган Маркл возглавила список самых влиятельных модных знаменитостей 2019 года. Стиль герцогини вызвал у интернет-пользователей больше всего интереса.

Меган Маркл и принц Гарри не будут праздновать Рождество с королевской семьей. У таблоидов появился новый повод для сплетен, но в Букингемском дворце поспешили сразу же их развеять.

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал The Lime, чтобы ничего не пропустить.