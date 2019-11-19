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Меган Маркл возглавила список самых влиятельных модных знаменитостей 2019 года

Стиль герцогини вызвал у интернет-пользователей больше всего интереса

вторник, 19 ноября 2019, 11:34
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Американский сайт Lyst использовал данные 104 миллионов онлайн-покупателей, чтобы выбрать 10 самых влиятельных "костюмеров" - звезд, чей стиль вызвал самые большие всплески в поиске вещей, их продажах, упоминаний в новостях и социальных сетях в 2019 году.

Первое место заняла Меган Маркл. Наряды герцогини Сассекской в среднем повышали спрос на похожие вещи на 216%. После того, как в королевской поездке в Южную Африку она сменила несколько платьев-рубашек, популярность этой категории выросла на 45%.

Второе место в рейтинге досталось 23-летнему актеру Тимоти Шаламе. Звезда фильмов "Зови меня своим именем", "Король" и "Красивый мальчик" поразил публику блестящей жилеткой-нагрудником от Louis Vuitton на вручении премии "Золотой Глобус", а также серебристым костюмом Haider Ackermann на премьере фильма "Король".

Третью ступеньку заняла актриса Зендая. После того, как она появилась на балу Met Gala в сказочном платье Tommy Hilfiger, бренд начали искать на 54% чаще.

Также в десятку самых влиятельных стильных звезд вошли Билли Айлиш, Карди Би, участница К-поп группы Blackpink Лиза, Кайли Дженнер, певица Лиззо, Гарри Стайлз и Билли Портер.

  • Именитый журнал выбирает "Человека года" - в кандидатах Грета Тунберг, Киану Ривз и Владимир Зеленский. Впервые в составлении рейтинга могут принять участие читатели со всего мира.
  • Vogue выпустил интервью с Еленой Зеленской. Первая леди Украины рассказала о себе, семье и о непростом периоде президентских выборов.

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