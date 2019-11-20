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Без ботокса и пластических операций: 38-летняя Пэрис Хилтон рассказала об уходе за кожей

Хилтон заверила, что для поддержания молодости косметики достаточно

среда, 20 ноября 2019, 13:30
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Через 3 месяца светская львица Пэрис Хилтон отпразднует 39-й день рождения, но ее цветущий вид наталкивает поклонников на мысли о пластической хирургии. Сама Пэрис вмешательство врачей отрицает, о чем рассказала изданию Daily Mail.

"Мама всегда учила меня держаться подальше от солнца и рассказывала о том, как важно ухаживать за кожей, - сказала Хилтон. - У меня есть своя линия по уходу за кожей, и она дает невероятные результаты. Это мой источник молодости".

Она также заверила, что все сообщения СМИ о ее увлечении пластической хирургией - неправда.

"Я полностью естественна, и очень горжусь этим, - призналась Пэрис. - Я никогда не колола ботокс, филлеры, в жизни не делала никаких пластических операций. Я просто всегда была одержима уходом за кожей".

Также Daily Mail сообщает, что бывшая потенциальная наследница крупнейшей сети отелей "Hilton Hotels" начала использовать дорогостоящие кремы "вроде Creme De La Mer", когда ей было всего 8 лет.

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Раздел: ЛаймЗвезды
Теги: Пэрис Хилтон

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