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Известные украинки попали в рейтинг самых сексуальных женщин России: кто отличился

Надя Дорофеева, Настя Каменских, Даша Астафьева и другие

среда, 20 ноября 2019, 10:26
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Российский мужской журнал Maxim составил рейтинг самых сексуальных женщин РФ. Всего в нем 100 представительниц шоу-бизнеса - певицы, актрисы и модели. В их числе оказалось и немало украинских красавиц.

Соответствующий рейтинг опубликован на сайте издания - от сотого до первого места. Лидирующую позицию заняла российская фотомодель Ирина Шейк, бывшая возлюбленная голливудского актера Брэдли Купера.

В первую десятку попали украинские певицы Вера Брежнева (7 место) и Настя Каменских (8 место). Отмечается, что Брежнева понизилась в рейтинге на 5 пунктов. В прошлом году певица была второй. А вот Каменских стала в России более популярной, в 2018-м Настя была 11-й.

Солистка группы "Время и Стекло" - новичок в рейтинге. Надю Дорофееву поместили на 13 место.

Бывшая участница группы "ВИА Гра" и мама троих детей Анна Седокова воцарилась в рейтинге с момента его основания и с тех пор стабильно украшает его. В 2019 году певица оказалась на 17 месте.

Певица Ани Лорак в рейтинге участвует с 2008 года, причем в прошлом году заняла 7 место. Но сейчас уступила целых 18 пунктов (25 место).

В ТОП-100 самых сексуальных россиянок попали также и другие украинки: телеведущая Регина Тодоренко (27 место), певица Санта Димопулос (35 место), исполнительница и модель Даша Астафьева (55 место), певица Светлана Лобода (82 место) и Надежда Мейхер-Грановская (90 место).

  • Именитый журнал выбирает "Человека года" - в кандидатах Грета Тунберг, Киану Ривз и Владимир Зеленский. Впервые в составлении рейтинга могут принять участие читатели со всего мира.
  • Американская певица и актриса Дженнифер Лопес получила звание "Икона года" по версии мужского журнала GQ. 50-летняя звезда украсила собой обложку глянца, а также снялась в сексуальной фотосессии.

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