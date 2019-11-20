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Немного пухлый: звезда "Супермена" рассказал, как похудел после замечания режиссера

Режиссер "Джеймса Бонда" назвал Генри Кавилла "пухлым", а в школе из-за веса над ним издевались дети

среда, 20 ноября 2019, 14:29
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36-летний Генри Кавилл сыграл Супермена в экранизации комиксов DC и снимается в сериале "Ведьмак" в роли могучего Геральта из Ривии. Однако голливудский красавец не всегда обладал атлетичной фигурой, о чем рассказал в откровенном интервью журналу Men's Health.

Привести себя в форму актера подстегнул режиссер "Джеймса Бонда" Мартин Кэмпбелл. Кавилл претендовал на роль Агента 007 в фильме "Казино Рояль", но в итоге работу получил Дэниел Крейг.

"Я, вероятно, мог бы подготовиться лучше. Помню, как режиссер Мартин Кэмпбелл сказала: "Выглядишь немного пухлым, Генри", - вспоминает Кавилл. - Я не знал, как тренироваться, не сидел на диете, и рад, что Мартин так сказал, потому что я хорошо реагирую на правду. Это помогает мне стать лучше".

Также Генри признался, что в детстве в престижной частной школе его беспощадно дразнили из-за веса, называя "Толстый Кавилл". Со временем он начал заниматься регби и похудел, но выжить ему помогло увлечение актерской игрой и участие в школьных постановках.

"Даже дети, которые получали удовольствие от того, что унижали меня, говорили: "Вау, ты действительно хорош". И я понял: "Хорошо, вот где я черпаю силы", - говорит он.

Сегодня развитой мускулатурой Кавилла восхищаются миллионы поклонников, но он напоминает, что не все являются Суперменами, и это совершенно нормально.

"Самое важное, что нужно помнить, - что ты есть ты, - говорит он. - У каждого разный генетический состав, разная степень физической подготовки, разные тренировки и разное количество калорий".

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