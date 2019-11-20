Регина Тодоренко раскрыла настоящую причину ухода с программы "Орел и Решка"

Украинская телеведущая Регина Тодоренко спустя два года после ухода из тревел-шоу "Орел и Решка" решила рассказать, почему она на самом деле покинула проект.

Истинную причину ухода из программы ведущая раскрыла в интервью Elle.ua. Как оказалось, Регина ушла из шоу, поскольку "устала уставать".

"Как раз в такой момент поняла, что в образе тревел-ведущей я состоялась, меня уже ничто не радовало, я стала пресной и неинтересной. К сожалению, многое приелось. Решение оставить программу не было спонтанным, оно назревало полтора года. Я еще до кругосветки хотела уйти на покой и начать заниматься чем-то другим. Пять лет без отпуска и выходных дались очень тяжело. Как творческому человеку мне нужно было отдохнуть, чтобы восстановить энергию, которую долгое время я отдавала зрителю", - призналась Тодоренко.

Напомним, что Регина Тодоренко стала ведущей "Орла и Решки" в 2013 году. Впервые она появилась на телеэкранах в компании Коли Серги. С тех пор она вела все сезоны шоу, кроме отдельного проекта "Перезагрузка". За все время работы в шоу о путешествиях Регина посетила более 100 стран.

В ноябре 2017 года Регина сообщила, что покидает проект. "Я сдаю свою смену ведущей в "Орел и Решка". Мой дозор окончен. Всем огромное спасибо. Я ухожу", - заявила тогда Тодоренко.

Ранее Регина Тодоренко рассказала, чем обидела Наталью Могилевскую. Звезды не общались около шести лет, пока не встретились в ноябре этого года на шоу "Танці з зірками-2019".

Регина Тодоренко прокомментировала наркотическое прошлое своего мужа, российского певца Влада Топалова. Девушка призналась, что родственники Влада советовали ей бежать от него, поскольку знали о его темном прошлом.

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал The Lime, чтобы ничего не пропустить.