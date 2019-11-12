Регина Тодоренко рассказала, чем обидела Могилевскую - звезды не общались около шести лет

До своей карьеры на телевидении, ведущая Регина Тодоренко являлась участницей женской группы REAL O, которую продюсировала певица Наталья Могилевская. Решение Тодоренко выйти из коллектива очень разозлило и обидело артистку, хотя на это у еще молодой знаменитости были важные причины.

Как рассказала Тодоренко в интервью проекту "Життя відомих людей", позже она даже боялась пересекаться с Могилевской. Звезды не общались около шести лет, пока не встретились в ноябре на шоу Танці з зірками-2019, куда ведущую пригласили на "звездный балкон".

"Я думала, что дело дойдет до суда. В какой-то момент я просто сказала - не могу. И по состоянию здоровья ушла. Я полтора месяца находилась в санатории. И мне пришлось предоставлять справку, что вот все мои снимки, вот выписки от врачей", - вспомнила ведущая.

Из коллектива Тодоренко ушла в конце 2013 года. С тех пор они не поддерживали отношений с Натальей Могилевской. Певица якобы была очень обижена решением подопечной: "Я очень боялась сначала пересекаться на каких-то мероприятиях. Как только я видела, меня просто трясло".

В целом же знаменитости не общались около шести лет, пока 31 октября судьба не свела их в эфире проекта Танці з зірками-2019. Регина появилась там как ведущая на "звездном балконе", а Наталья Могилевская выступила в программе с новой песней и обратилась к тайному возлюбленному.

По словам Тодоренко, лед между ними растаял. Могилевская встретила ее с улыбкой на лице: "Для меня это очень важный момент в жизни. Я считаю, что я закрыла свой гештальт. Эту страницу можно перевернуть смело".

Телеведущая Регина Тодоренко поздравила брата с днем рождения, опубликовав в Instagram старое фото, на котором еще запечатлена беременной. Естественно, это стало поводом для новых разговоров об интересном положении телезвезды.

Регина Тодоренко поделилась с подписчиками в сети коротким рекламным роликом, в котором снялась с первенцем Михаилом.

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