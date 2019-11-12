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Регина Тодоренко рассказала, чем обидела Могилевскую - звезды не общались около шести лет

Певица якобы была обижена до глубины души. И вот почему

вторник, 12 ноября 2019, 20:14
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До своей карьеры на телевидении, ведущая Регина Тодоренко являлась участницей женской группы REAL O, которую продюсировала певица Наталья Могилевская. Решение Тодоренко выйти из коллектива очень разозлило и обидело артистку, хотя на это у еще молодой знаменитости были важные причины.

Как рассказала Тодоренко в интервью проекту "Життя відомих людей", позже она даже боялась пересекаться с Могилевской. Звезды не общались около шести лет, пока не встретились в ноябре на шоу Танці з зірками-2019, куда ведущую пригласили на "звездный балкон".

"Я думала, что дело дойдет до суда. В какой-то момент я просто сказала - не могу. И по состоянию здоровья ушла. Я полтора месяца находилась в санатории. И мне пришлось предоставлять справку, что вот все мои снимки, вот выписки от врачей", - вспомнила ведущая.

Из коллектива Тодоренко ушла в конце 2013 года. С тех пор они не поддерживали отношений с Натальей Могилевской. Певица якобы была очень обижена решением подопечной: "Я очень боялась сначала пересекаться на каких-то мероприятиях. Как только я видела, меня просто трясло".

В целом же знаменитости не общались около шести лет, пока 31 октября судьба не свела их в эфире проекта Танці з зірками-2019. Регина появилась там как ведущая на "звездном балконе", а Наталья Могилевская выступила в программе с новой песней и обратилась к тайному возлюбленному.

По словам Тодоренко, лед между ними растаял. Могилевская встретила ее с улыбкой на лице: "Для меня это очень важный момент в жизни. Я считаю, что я закрыла свой гештальт. Эту страницу можно перевернуть смело".

  • Телеведущая Регина Тодоренко поздравила брата с днем рождения, опубликовав в Instagram старое фото, на котором еще запечатлена беременной. Естественно, это стало поводом для новых разговоров об интересном положении телезвезды.
  • Регина Тодоренко поделилась с подписчиками в сети коротким рекламным роликом, в котором снялась с первенцем Михаилом.

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