Всегда была бандиткой: солистка KAZKA показала свое смешное детское фото

Вокалистка популярной украинской группы KAZKA Александра Зарицкая решила приятно удивить своих поклонников, опубликовав детский снимок.

Архивное фото артистка обнародовала в личном микроблоге. Свою публикацию Саша приурочила ко Всемирному дню ребенка, который ежегодно отмечается 20 ноября. На снимке будущая певица сидит на кресле-качалке и счастливо смеется.

"Я всегда была бандиткой. С детства протестовала против правил, школьной формы, домашних обязанностей. Мой главный бунт был против мнения взрослых, что я не стану артисткой (ведь у нас не было нужных связей, у меня - фигуры, а у мира - времени, чтобы обратить на меня внимание)", - написала Саша.

"Сегодня, к 30 годовщине подписания Конвенции ООН о правах ребенка, я мечтаю, чтобы каждый взрослый сказал своему ребенку, сестре, брату или ученику: "Ты можешь стать кем угодно! Все, что нужно - работать и идти к своей мечте". У меня же получилось", - добавила Зарицкая.

Всего за пару часов публикация собрала около 2 тысячи лайков и множество умиленных комментариев.

"И кто это такой красивый?", "Пуговка", "Колобочек", "Сколько счастья и эмоций в этой улыбке", "На фото замечательный пупсик", - пишут поклонники под постом Александры.

Ранее Александра Зарицкая доказала, что не стесняется показываться перед поклонниками без одежды, несмотря на пышные формы. Певица опубликовала фото в купальнике, обнажив ягодицы.

Также солистка группы KAZKA рассказала о личной жизни. Певица призналась, что недавно у нее завязались романтические отношения с иностранцем.

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