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81-летний Энтони Хопкинс рассказал, как поддерживает активность мозга

Оскароносный актер отказывается отправлять свой мозг на пенсию

четверг, 21 ноября 2019, 17:15
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31 декабря Энтони Хопкинсу исполнится 82 года, но актер даже не думает о заслуженном отдыхе. В интервью для декабрьского выпуска журнала AARP он признался, что ему тяжело усидеть на месте, а труд помогает держать мозг в тонусе.

"Я трудоголик, - сказал Хопкинс, сыгравший в 2019 году Папу Римского Бенедикта XVI в фильме Netflix "Два Папы". - Я играю, рисую, музицирую, много читаю. Это держит мозг активным, и я буду продолжать работать, пока не упаду".

Актер говорит, что его 63-летняя жена Стелла Арройяве "держит его в узде", и является единственной причиной, по которой он может сделать передышку.

"Я провожу часы в студии, рисую, а Стелла придет и скажет: "Хватит". У меня же немного здравого смысла", - говорит звезда "Молчания ягнят".

Хопкинс и Арройяве поженились в 2003 году, и в настоящее время женщина снимает документальный фильм о своем муже.

"Один из моих учителей сказал ей, что я был загадкой в юности, - объясняет он. - Я не разговаривал с другими детьми, не занимался спортом, я даже не ходил на школьные спектакли. Но я устал от того, что меня называют глупым, и подумал: "Однажды я покажу вам всем". И я стал этим другим человеком. Моя карьера началась".

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