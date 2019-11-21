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Что я только не пробовал: MELOVIN честно рассказал о борьбе с позорной привычкой

Певец признается, что по-разному пытался бросить курить

четверг, 21 ноября 2019, 16:59
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Украинский певец MELOVIN (настоящее имя - Костя Бочаров) признался, что зависим от никотина, и рассказал, как он пытался бросить курить.

Об этом он поведал каналу "Украина". Музыкант надеется, что все же сможет избавиться от своей вредной привычки, которую он называет "позорной".

"Для меня это позорная привычка, потому что когда люди курят, не очень люблю рядом стоять. Сейчас я перешел на новейшие технологии курения, понимаю, что стал меньше кашлять", - признается певец.

MELOVIN также рассказал, что пытался бросить курить, но ни один способ ему не помог.

"Что я только не пробовал – и таблетки, и пластыри. Советовали выпить кефира или молока и после этого закурить. Нормально пошло, на мне это как-то не сработало. Все это фигня на самом деле. Все у тебя в голове. Если ты хочешь это делать – делай. Мне кажется, когда-то я не буду это делать", - добавил музыкант.

  • Ранее о своих вредных привычках рассказал MONATIK. Хитмейкер признался, что зависим от компьютерных игр и от никотина.
  • Также мы писали о том, что MELOVIN попал в список популярного рейтинга TC Candler и претендует на звание самого красивого мужчины мира. А конкуренцию ему составят Брэд Питт, Леонардо ДиКаприо, Дэвид Бекхэм, Криштиану Роналду и другие знаменитые красавцы.

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